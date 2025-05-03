MetroPOLL'den dikkat çeken anket: Cumhur İttifakı seçmeni 'o soruda' ikiye bölündü

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, "Sizce Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmasaydı tutuklanır mıydı?" başlıklı bir anket yayımladı. Ankete göre Cumhur İttifakı seçmenin yanıtı dikkat çekti.

MetroPOLL'den dikkat çeken anket: Cumhur İttifakı seçmeni 'o soruda' ikiye bölündü
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.05.2025 - 23:43

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, X hesabından bir anketi kamuoyu ile paylaştı.

Ankette katılımcılara, "Sizce Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmasaydı tutuklanır mıydı?" sorusu soruldu.

Katılımcıların yüzde 30,7'si 'Evet' yanıtını verirken yüzde 56,8'i ise 'Hayır' yanıtını verdi.

AKP'Lİ SEÇMENİN YÜZDE 25'İ HAYIR DEDİ

Öte yandan ankette katılımcıların partisine de yer verildi. Buna göre ankete katılan AKP'li seçmenlerin yüzde 57,5'i 'Evet, tutuklanırdı' yanıtını verirken; yüzde 25'i ise 'Hayır, tutuklanmazdı' yanıtını verdi.

MHP'li seçmenlerin ise yüzde 44,1'i 'Evet' yanıtını verdi; yüzde 39,2'si ise 'Hayır' yanıtını verdi.

Anketin sonuçları şu şekilde:


Etiketler: #ANKET #MetroPOLL Araştırma #Özer Sencar

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