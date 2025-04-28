İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken anket: Tutuklanmasını haklı buluyor musunuz?

Yayınlanma: 28.04.2025 - 15:04

Güncelleme: 28.04.2025 - 15:05

Özdemir Araştırma, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunu halka sordu.

İmamoğlu İBB'ye yönelik operasyonda 19 Mart'ta gözaltına alınarak soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Öncesinde diploması iptal edilen İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınması ve tutuklanmasına milyonlarca yurttaş sokakta tepki göstermişti.

İmamoğlu’na destek için üniversiteler miting alanlarını doldurdu ve İstanbul’un dört bir yanında yürüyüşler yaptı.

Protestoların öncülüğünü yapan üniversite öğrencilerinin çoğunluğunu oluşturduğu eylemciler polis şiddetine maruz kalarak gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

''TUTUKLULUĞU HAKLI BULUYOR MUSUNUZ?''

Özdemir Araştırma 08-13 Nisan tarihleri arasında 2025 katılımcı ile gerçekleştirdiği ankette “Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması konusunda devletin ne derece haklı olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusunu sordu.

Katılımcıların yüzde 50,8’i İmamoğlu’nu destekleyip tutukluluğu haksız bulduğunu belirtti.

İmamoğlu’nun tutukluluğunu destekleyenlerin oranı ise yüzde 21,5 olarak kaydedildi.