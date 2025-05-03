Mayıs ayının ilk anketi geldi: Birinci parti değişmedi

Yayınlanma: 03.05.2025 - 23:34

Güncelleme: 03.05.2025 - 23:34

ORC Araştırma, 28 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında 28 ilde 3 bin 560 katılımcı ile anket gerçekleştirdi.

Ankette katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Ankete göre, CHP yüzde 29,6 oy ile birinciliğini korudu. CHP'yi en yakın takip eden parti AKP ise yüzde 28,3'te kaldı.

Anketin sonuçları şu şekilde:

CHP %29,6

AKP %28,3

MHP %7,5

DEM %7,2

ZAFER %4,9

İYİ %4,5

Y.REFAH %4,2

GELECEK %2,9

ANAHTAR %2,8

BBP %2,3

YMP %1,8

TİP %1,6



