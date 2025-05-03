Mayıs ayının ilk anketi geldi: Birinci parti değişmedi

ORC Araştırma, Mayıs 2025 anketini yayımladı. Ankete göre, CHP birinci parti konumunu korudu.

Mayıs ayının ilk anketi geldi: Birinci parti değişmedi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.05.2025 - 23:34

ORC Araştırma, 28 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında 28 ilde 3 bin 560 katılımcı ile anket gerçekleştirdi.

Ankette katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Ankete göre, CHP yüzde 29,6 oy ile birinciliğini korudu. CHP'yi en yakın takip eden parti AKP ise yüzde 28,3'te kaldı.

Anketin sonuçları şu şekilde:

  • CHP %29,6
  • AKP %28,3
  • MHP %7,5
  • DEM %7,2
  • ZAFER %4,9
  • İYİ %4,5
  • Y.REFAH %4,2
  • GELECEK %2,9
  • ANAHTAR %2,8
  • BBP %2,3
  • YMP %1,8
  • TİP %1,6



Etiketler: #orc araştırma #ANKET #hangi parti

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