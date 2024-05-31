MetroPoll'den Özel ve Erdoğan'a 'görev onayı' anketi

MetroPOLL Araştırma, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevlerini yapış tarzına dair görev onayı anketini yayımladı. Verilere göre Şubat, Nisan ve Mayıs ayları arasında Erdoğan'a görev onayı yüzde 44,8'den 39,6'ya geriledi, Özel'in görev onayı ise 30,4'ten 54,9'a yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 12:30
MetroPoll'den Özel ve Erdoğan'a 'görev onayı' anketi
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MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, 'Siyasi Liderlerin Görev Onayı' başlıklı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Yapılan anket çalışmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e dair Mayıs ayında ölçümlenen kanaatler Şubat ve Nisan aylarındaki kanaatlerle karşılaştırmalı olarak ortaya konuldu. 

Özer, araştırmayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Erdoğan ve Özel’in “Görev Onayı” değerlerinde son üç ayda meydana gelen değişim çok çarpıcı. Özellikle CHP’nin oy oranında artış olmamasına rağmen Özel’in görev onayı ve popülaritesinin artması dikkatle gözlenmesi ve araştırılması gereken bir konu olabilir'' ifadelerini kullandı. 

Araştırmada katılımcılara ''Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını, Özgür Özel'in ise ana muhalefet liderliği görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?'' sorusu soruldu. 

ERDOĞAN'A GÖREV ONAYI 40'IN ALTINA DÜŞTÜ

Verilere göre Erdoğan'ın Şubat ayında yüzde 44,8 olarak ölçümlenen görev onayı Nisan'da yüzde 41,0, Mayıs'ta ise yüzde 39,6'ya geriledi. 

ÖZEL'E GÖREV ONAYI 54,9 ÇIKTI

Araştırmada Erdoğan'ın görev onayındaki düşüşe pararel olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görev onayında artış görüldü. Özel'e Şubat ayında yüzde 30,4 olan görev onayı Nisan'da yüzde 45,6 Mayıs'ta yüzde 54,9 oranına çıktı. 

 


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