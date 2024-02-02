Mezitli’de ilk anket sonuçları: İlçede CHP önde

Yayınlanma: 02.02.2024 - 12:21

Güncelleme: 02.02.2024 - 12:22

MAK Danışmanlık, Mersin Mezitli’de 24 Ocak- 29 Ocak tarihleri arasında 4 bin 400 kişi ile yaptığı yerel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

Mezitli’de 2019 seçimlerinde CHP Neşet Tarhan ile yüzde 56 oy alarak seçimi kazanmış, MHP yüzde 36 oyda kalmıştı.

MAK’ın anketine göre; katılımcıların yüzde 50’si “Önümüzdeki seçimde kime oy verirsiniz?” sorusunu CHP yanıtını verdi. AKP’nin oranının yüzde 31, İYİ Parti’nin de yüzde 5 olduğu görüldü. Ankette mevcut başkan Tarhan’dan memnuniyetin yüzde 50’nin üzerinde olduğu kaydedildi.

Katılımcıların yüzde 36’sı Tarhan’a tekrar oy vereceğini söyledi. Yüzde 61’i de “Tarhan’ı savunduklarını ve takdir ettiklerini” belirtti. Katılımcıların yüzde 41’i Tarhan’ın bağımsız aday olmasını istediğini söyledi.