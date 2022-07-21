MGK Erdoğan başkanlığında toplanacak: Masada hangi konular var?
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
NTV'de yer alan habere göre, toplantıda Tel Rıfat ve Münbiç başta olmak üzere Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü kontrolünde bulunan bölgelere dönük yapılacak harekat kapsamlı şekilde değerlendirilecek.
MGK’de, Kurulun askeri kanat üyelerinin, harekata ilişkin hazırlıklar hakkında kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
Toplantıda Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ile tahıl koridoru oluşturulması için Türkiye öncülüğünde devam eden müzakereler de ele alınacak.
Toplantının ardından Milli Güvenlik Kurulu kararları yazılı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaşılacak.
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