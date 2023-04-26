MHP Bartın milletvekili adayları kim? 2023 MHP Bartın milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:40

Güncelleme: 26.04.2023 - 16:40

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Bartın milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Bartın milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Bartın milletvekili adayları kim? MHP Bartın milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Bartın milletvekili adayları tam listesi...

MHP BARTIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CEMAL AKIN

SEZAİ HANGİŞİ