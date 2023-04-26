MHP Bartın milletvekili adayları kim? 2023 MHP Bartın milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Bartın milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Bartın milletvekili adayları kim? 2023 MHP Bartın milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Bartın milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Bartın milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Bartın milletvekili adayları kim? MHP Bartın milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Bartın milletvekili adayları tam listesi...
MHP BARTIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
CEMAL AKIN
SEZAİ HANGİŞİ
Resmi İlanlar
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