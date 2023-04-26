MHP Kırıkkale milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kırıkkale milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Kırıkkale milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Kırıkkale milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kırıkkale milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Kırıkkale milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Kırıkkale milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Kırıkkale milletvekili adayları kim? MHP Kırıkkale milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Kırıkkale milletvekili adayları tam listesi...
MHP KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HALİL ÖZTÜRK
MELİKE BORAN İSMAİLOĞULLARI
MENDERES ERAY
Resmi İlanlar
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