MHP Kırıkkale milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kırıkkale milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:35

Güncelleme: 26.04.2023 - 16:35

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Kırıkkale milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Kırıkkale milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Kırıkkale milletvekili adayları kim? MHP Kırıkkale milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Kırıkkale milletvekili adayları tam listesi...

MHP KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HALİL ÖZTÜRK

MELİKE BORAN İSMAİLOĞULLARI

MENDERES ERAY