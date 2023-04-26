MHP Bayburt milletvekili adayları kim? 2023 MHP Bayburt milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Bayburt milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Bayburt milletvekili adayları kim? 2023 MHP Bayburt milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:32
MHP Bayburt milletvekili adayları kim? 2023 MHP Bayburt milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Bayburt milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Bayburt milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Bayburt milletvekili adayları kim? MHP Bayburt milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Bayburt milletvekili adayları tam listesi...

MHP BAYBURT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BEKİR KASAP


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