MHP Bayburt milletvekili adayları kim? 2023 MHP Bayburt milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:32

Güncelleme: 26.04.2023 - 16:32

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Bayburt milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Bayburt milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Bayburt milletvekili adayları kim? MHP Bayburt milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Bayburt milletvekili adayları tam listesi...

MHP BAYBURT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

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