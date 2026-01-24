MHP'den bir 'hukuk' çıkışı daha: 'Hüküm öfkeyle değil...'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yıldız, "Meraklısına notlar: Hukuk kuralları yerinde dururken, hayat değişir, gelişir her an başka bir yapıya dönüşür. Adalet dağıtımında görev alanlar soyut hukuk kurallarını somut olaylara uyarlarken, kanunları doğru yorumlamak, isabetli uygulamakla yükümlüdür. Adalet, yalnızca bir karar cümlesi değil bir medeniyet iddiasıdır. Hüküm, öfkeyle değil hukukla kurulur, gerekçesi toplumu ikna eder ve gerisi tarihin şahitliğine bırakılır" ifadelerini kullandı.

AHMET ÖZER KARARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer'e dair paylaşım yapmıştı.

Paylaşımda, "Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer’e, “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçunun reva görülmesinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi “Terörsüz Türkiye” gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır. Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur" ifadelerine yer vermişti.