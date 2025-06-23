Cumhuriyet Gazetesi Logo
MHP'den 'etkin pişmanlık' çıkışı: 'Hukuka aykırı elde edilen deliller yok hükmündedir'

MHP'den 'etkin pişmanlık' çıkışı: 'Hukuka aykırı elde edilen deliller yok hükmündedir'

23.06.2025 12:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
MHP'den 'etkin pişmanlık' çıkışı: 'Hukuka aykırı elde edilen deliller yok hükmündedir'

İBB'ye yönelik soruşturmada çok tartışılan "etkin pişmanlık" hükmüyle ilgili MHP'den dikkat çeken bir çıkış geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, verdiği röportajda "masumiyet karinesi"ne vurgu yaparken "Maddi gerçeğe hukuka uygun delillerle ulaşılması gerekir. Hukuka aykırı olarak elde edilen deliller yok hükmündedir" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hukukçu kurmayı Feti Yıldız, İBB ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturma vesilesiyle yeniden gündeme gelen 'etkin pişmanlık' uygulamasıyla ilgili değerlendirmesinde 'masumiyet karinesi' vurgusunda bulundu.

Partisine yakın Türkgün gazetesine konuşan MHP'li Yıldız, masumiyet karinesinin önemine dikkat çekerken "Maddi gerçeğe, hukuka uygun delillerle ulaşılması gerekir. Hukuka aykırı olarak elde edilen deliller yok hükmündedir" şeklinde konuştu. 

Yıldız'ın sözleri şöyle:

"Suç işleyen kişiler bazen işledikleri suçla ilgili olarak adli makamlara iş birliği yapabilirler. Bu iş birliği, suçun aydınlatılmasına ve diğer suçluların yakalanmasına yardımcı olacak bilgileri paylaşmak şeklinde olabilir. Etkin pişmanlık durumunda verilecek ceza indirimi suçun ciddiyeti, işlenme şekli, kişinin iş birliği düzeyi, suçun aydınlatılmasına ve diğer suçluların yakalanmasına ne kadar katkı sağladığı gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. 

İnsan kişiliğinden bağımsız olarak düşünülmeyecek olan itibar, saygınlık, dürüstlük, güvenirlik, itimat edilebilirlik gibi kimi değerlerin korunması adına geliştirilmiş en önemli müessese şüphesiz ki 'masumiyet karinesidir.'

Bu karine şüpheden sanığın yaralanması, delillerin serbestçe değerlendirilmesi gibi ispat hukukuna ilişkin önemli ilkeleri de bünyesinde barındırmaktadır."

"HUKUKA AYKIRI DELİLLER YOK HÜKMÜNDEDİR"

Gazetenin, "'İfade' ne anlama geliyor?" sorusuna yanıt veren Yıldız, "Bu çok geniş bir alan ancak bir yerden başlamak gerekirse öncelikle belirtmeliyim ki; ifade dediğimiz şey hukukta 'beyan'dır" diyerek şöyle devam etti:

"Bu nedenle her somut olayda maddi gerçeğe ulaşarak adaleti sağlamak, suç işlediği sabit olan faili cezalandırmak, kamu düzeninin bozulmasını önlemek ve bozulan kamu düzenini yeniden tesis etmek için kullanılan delillerden biri de beyan delilidir.

Beyan, tanığa, sanığa veya sanığın dışındaki taraflardan birine ait olabilir. Özellikle tanık veya suça iştirak edenlerden birinin anlatımı, eylem hakkında bilgisi bulunan kişilerin beyanı olması, özgür iradeyle verilip gerçeğe uygun bulunduğunun saptanması durumunda, hâkimin vicdani kanaatinin oluşmasında önemli bir subut vasıtasıdır. Maddi gerçeğe hukuka uygun delillerle ulaşılması gerekir. Hukuka aykırı olarak elde edilen deliller yok hükmündedir."


İlgili Konular: #MHP #Feti Yıldız #Etkin pişmanlık yasası

İlgili Haberler

MHP 'Terörsüz Türkiye' için sahaya iniyor
MHP 'Terörsüz Türkiye' için sahaya iniyor Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından 'Terörsüz Türkiye' süreci için “Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” isimli buluşmalar düzenleneceği açıklandı.
MHP'li Yönter'den 'İsrail' uyarısı... Bahçeli'nin sözlerini hatırlattı ve ekledi: 'Çember daralıyor, hesaplaşma yaklaşıyor!'
MHP'li Yönter'den 'İsrail' uyarısı... Bahçeli'nin sözlerini hatırlattı ve ekledi: 'Çember daralıyor, hesaplaşma yaklaşıyor!' MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, parti lideri Devlet Bahçeli'nin, "İsrail’in siyasi ve stratejik amacı Anadolu coğrafyasını çevrelemek, terörsüz Türkiye hedefini efendileri hesabına baltalamaktır" açıklamasına dikkati çekerek, "Dikkat! Çember daralıyor, hesaplaşma yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.
Hayatını kaybeden eski MHP'li vekil için TBMM'de tören düzenlendi
Hayatını kaybeden eski MHP'li vekil için TBMM'de tören düzenlendi Hayatını kaybeden MHP 21'inci dönem Niğde Milletvekili Mükerrem Levent için TBMM'de tören düzenlendi.