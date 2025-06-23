MHP'den 'etkin pişmanlık' çıkışı: 'Hukuka aykırı elde edilen deliller yok hükmündedir'

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hukukçu kurmayı Feti Yıldız, İBB ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturma vesilesiyle yeniden gündeme gelen 'etkin pişmanlık' uygulamasıyla ilgili değerlendirmesinde 'masumiyet karinesi' vurgusunda bulundu.

Partisine yakın Türkgün gazetesine konuşan MHP'li Yıldız, masumiyet karinesinin önemine dikkat çekerken "Maddi gerçeğe, hukuka uygun delillerle ulaşılması gerekir. Hukuka aykırı olarak elde edilen deliller yok hükmündedir" şeklinde konuştu.

Yıldız'ın sözleri şöyle:

"Suç işleyen kişiler bazen işledikleri suçla ilgili olarak adli makamlara iş birliği yapabilirler. Bu iş birliği, suçun aydınlatılmasına ve diğer suçluların yakalanmasına yardımcı olacak bilgileri paylaşmak şeklinde olabilir. Etkin pişmanlık durumunda verilecek ceza indirimi suçun ciddiyeti, işlenme şekli, kişinin iş birliği düzeyi, suçun aydınlatılmasına ve diğer suçluların yakalanmasına ne kadar katkı sağladığı gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir.

İnsan kişiliğinden bağımsız olarak düşünülmeyecek olan itibar, saygınlık, dürüstlük, güvenirlik, itimat edilebilirlik gibi kimi değerlerin korunması adına geliştirilmiş en önemli müessese şüphesiz ki 'masumiyet karinesidir.'

Bu karine şüpheden sanığın yaralanması, delillerin serbestçe değerlendirilmesi gibi ispat hukukuna ilişkin önemli ilkeleri de bünyesinde barındırmaktadır."

"HUKUKA AYKIRI DELİLLER YOK HÜKMÜNDEDİR"

Gazetenin, "'İfade' ne anlama geliyor?" sorusuna yanıt veren Yıldız, "Bu çok geniş bir alan ancak bir yerden başlamak gerekirse öncelikle belirtmeliyim ki; ifade dediğimiz şey hukukta 'beyan'dır" diyerek şöyle devam etti:

"Bu nedenle her somut olayda maddi gerçeğe ulaşarak adaleti sağlamak, suç işlediği sabit olan faili cezalandırmak, kamu düzeninin bozulmasını önlemek ve bozulan kamu düzenini yeniden tesis etmek için kullanılan delillerden biri de beyan delilidir.

Beyan, tanığa, sanığa veya sanığın dışındaki taraflardan birine ait olabilir. Özellikle tanık veya suça iştirak edenlerden birinin anlatımı, eylem hakkında bilgisi bulunan kişilerin beyanı olması, özgür iradeyle verilip gerçeğe uygun bulunduğunun saptanması durumunda, hâkimin vicdani kanaatinin oluşmasında önemli bir subut vasıtasıdır. Maddi gerçeğe hukuka uygun delillerle ulaşılması gerekir. Hukuka aykırı olarak elde edilen deliller yok hükmündedir."



