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MHP'den 'infaz paketi' açıklaması: 'Cezaların infazı ile ilgili düzenleme Gazi Meclis’e sunulmuştur, hayırlı uğurlu olsun'

MHP'den 'infaz paketi' açıklaması: 'Cezaların infazı ile ilgili düzenleme Gazi Meclis’e sunulmuştur, hayırlı uğurlu olsun'

29.05.2025 17:31:00
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ANKA
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MHP'den 'infaz paketi' açıklaması: 'Cezaların infazı ile ilgili düzenleme Gazi Meclis’e sunulmuştur, hayırlı uğurlu olsun'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Bir bölümü detaylı araştırma yapılması için Eylül-Ekim ayına bırakılan cezaların infazı ile ilgili düzenleme Gazi Meclis’e sunulmuştur, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yeni infaz düzenlemelerini içeren ve TBMM Başkanlığına sunulan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Konuya ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bir bölümü detaylı araştırma yapılması için Eylül-Ekim ayına bırakılan cezaların infazı ile ilgili düzenleme Gazi Meclis’e sunulmuştur, hayırlı uğurlu olsun. Kanunun gerekçesinde yazılı olduğu gibi, infaz hukukunda temel amaç, hüküm giymiş suç faillerinin belirlenen ceza miktarına göre bir süre toplumdan uzaklaştırılması ve bu surette toplumun suç ve suçlulara karşı korunması, hükümlülerin yeniden suç işlemesinin engellenmesi, topluma kazandırılmalarının teşvik edilmesi ve kanunlara duyarlı hale gelmelerini sağlamaktır."

İlgili Konular: #AKP #MHP #TBMM

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