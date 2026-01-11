Cumhuriyet Gazetesi Logo
MHP'den yapay zekayla üretilen sahte içeriklere karşı kanun teklifi

MHP'den yapay zekayla üretilen sahte içeriklere karşı kanun teklifi

11.01.2026 10:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
MHP'den yapay zekayla üretilen sahte içeriklere karşı kanun teklifi

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yapay zekâ ile üretilen sahte sesli görüntülü ve yazılı iletilerin izinsiz paylaşılmasını önlemek adına kanun teklifi verdi.

Sosyal medya platformlarında yapay zekâ ile üretilen sahte sesli görüntülü ve yazılı iletilerin izinsiz paylaşılmasına karşı MHP harekete geçti.

MHP Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yapay zekâ araçları kullanılarak üretilen sahte sesli, yazılı veya görüntülü iletilerin kişinin izni olmadan paylaşılmasının önüne geçmek için ceza uygulanmasına yönelik kanun teklifi verdi.

MHP’nin teklifinde, bu iletilerin paylaşılmasına izin veren sosyal medya araçları ya da dijital platformlara, iletinin paylaşıldığı yılın bir önceki yılında elde ettiği cirosunun yüzde 5’i oranında idari para cezası verilmesi öngörülüyor.

İlgili Konular: #MHP #Yapay zeka

İlgili Haberler

Microsoft, yapay zeka süreçlerini otomatikleştirmek için satın alım yaptı
Microsoft, yapay zeka süreçlerini otomatikleştirmek için satın alım yaptı Microsoft, agentic AI tabanlı veri mühendisliği platformu Osmos'u satın aldığını duyurdu.
Yapay zeka bir ekibin 1 yılda anca yapabildiğini 1 saatte yapmayı başardı
Yapay zeka bir ekibin 1 yılda anca yapabildiğini 1 saatte yapmayı başardı Google’da görevli üst düzey bir mühendisin itirafı teknoloji dünyasını karıştırdı. Yapay zekanın karmaşık bir projeyi bitirme hızı, insan emeğinin sınırlarını zorluyor. Aylar süren yoğun mesai artık sadece dakikalar mı sürecek?
Nvidia ve Siemens yapay zeka için yakınlaşacak
Nvidia ve Siemens yapay zeka için yakınlaşacak ABD'li çip üreticisi Nvidia ile Almanya merkezli Siemens, yapay zekanın gerçek dünyaya entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla endüstriyel yapay zeka çözümleri geliştirmeye yönelik stratejik ortaklıklarını genişlettiklerini duyurdu.