MHP, Devlet Bahçeli'yi yürürken paylaştı

MHP, sosyal medya hesabından genel başkanı Devlet Bahçeli’nin bir videosunu paylaştı. Söz konusu paylaşıma “Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var..” ifadeleri yer aldı.

MHP, Devlet Bahçeli'yi yürürken paylaştı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.04.2025 - 19:19

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), resmi sosyal medya hesabından genel başkanı Devlet Bahçeli’nin bir videosunu paylaştı.

Söz konusu paylaşıma “Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var..” ifadeleri yer aldı. 

Devlet Bahçeli 28 Ocak tarihinde yaptığı grup toplantısının ardından 4 Şubat'ta hastaneye kaldırılmış ve 6 Şubat’ta kalp kapakçığı değişimi ameliyatı olmuştu. 


Etiketler: #MHP #Devlet Bahçeli

İlgili Haberler

Bahçeli, Türk cumhuriyetlerini terk mi etti?

Bahçeli, Türk cumhuriyetlerini terk mi etti?
Bahçeli'ye yakınlığıyla bilinen Mümtaz'er Türköne'den çok konuşulacak senaryo: 'Erdoğan süreci tırpanlayacak, Bahçeli erken seçime götürecek'

Bahçeli'ye yakınlığıyla bilinen Mümtaz'er Türköne'den çok konuşulacak senaryo: 'Erdoğan süreci tırpanlayacak, Bahçeli erken seçime götürecek'
'Yolun yolumuzdur Bahçeli' diyen Ahmet Hakan’a MHP'den yanıt geldi

'Yolun yolumuzdur Bahçeli' diyen Ahmet Hakan’a MHP'den yanıt geldi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler