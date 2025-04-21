MHP, Devlet Bahçeli'yi yürürken paylaştı
MHP, sosyal medya hesabından genel başkanı Devlet Bahçeli’nin bir videosunu paylaştı. Söz konusu paylaşıma “Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var..” ifadeleri yer aldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), resmi sosyal medya hesabından genel başkanı Devlet Bahçeli’nin bir videosunu paylaştı.
Söz konusu paylaşıma “Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var..” ifadeleri yer aldı.
Devlet Bahçeli 28 Ocak tarihinde yaptığı grup toplantısının ardından 4 Şubat'ta hastaneye kaldırılmış ve 6 Şubat’ta kalp kapakçığı değişimi ameliyatı olmuştu.
Etiketler: #MHP #Devlet Bahçeli
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