MHP Didim'de istifa
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Didim İlçe teşkilatında iki yönetici, görevlerinden istifa etti.
MHP Didim İlçe teşkilatında istifalar yaşandı. Son yapılan olağan genel kurulda yönetim kurulu üyesi olarak seçilen ve ardından yapılan görev dağılımı sonucunda İlçe Sekreterliği görevini yürüten Erhan Doğuç ile İlçe Yönetim Kurulu üyesi Metin Döne, istifalarını yönetime sundu.
İki yöneticinin istifasının ilçe yönetimince kabul edildiği öğrenildi.
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