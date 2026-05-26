MHP duyurdu: Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e 'tarihi çağrı' yapacak

MHP'nin sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli'nin Türkgün gazetesine vermiş olduğu röportaj paylaşıldı.
Röportajın başlığı, "MHP Lideri Devlet Bahçeli'den taraflara tarihi çağrı! Yarın gazeteniz TÜRKGÜN’de" ifadeleri ile yer aldı. Haberin içeriğinde ise yalnızca, "MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin 'mutlak butlan' tartışmaları sonrası yaşanan gelişmeler üzerine taraflara 'tarihi çağrı'da bulundu" denildi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den taraflara tarihi çağrı! Yarın gazeteniz TÜRKGÜN’de https://t.co/TeuXhGQkIe— MHP (@MHP_Bilgi) May 26, 2026
Öte yandan ilgili röportajın yarın yayımlanacağı duyuruldu.
"FERAGAT ETMELİ" DEMİŞTİ
MHP lideri Bahçeli'nin mutlak butlan kararı sonrası ilk sözleri, "Öncelikle tarafların sağduyu ile CHP ortak faydasında buluşmak, parçalanmamak, ufalanmamak ve savrulmamak iradesiyle hareket etmesi gerekmektedir. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le görüşmeli, feragat etmeli” şeklinde olmuştu.
Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, dün mutlak butlan kararına ilişkin yetki itirazında bulunmuştu ancak Yıldız daha sonra paylaşımını silmişti.