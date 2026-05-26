MHP duyurdu: Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e 'tarihi çağrı' yapacak

26.05.2026 17:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından CHP lideri Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir çağrı yapacağı belirtildi.
MHP'nin sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli'nin Türkgün gazetesine vermiş olduğu röportaj paylaşıldı.

Röportajın başlığı, "MHP Lideri Devlet Bahçeli'den taraflara tarihi çağrı! Yarın gazeteniz TÜRKGÜN’de" ifadeleri ile yer aldı. Haberin içeriğinde ise yalnızca, "MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin 'mutlak butlan' tartışmaları sonrası yaşanan gelişmeler üzerine taraflara 'tarihi çağrı'da bulundu" denildi.

Öte yandan ilgili röportajın yarın yayımlanacağı duyuruldu.

"FERAGAT ETMELİ" DEMİŞTİ

MHP lideri Bahçeli'nin mutlak butlan kararı sonrası ilk sözleri, "Öncelikle tarafların sağduyu ile CHP ortak faydasında buluşmak, parçalanmamak, ufalanmamak ve savrulmamak iradesiyle hareket etmesi gerekmektedir. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le görüşmeli, feragat etmeli” şeklinde olmuştu.

Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, dün mutlak butlan kararına ilişkin yetki itirazında bulunmuştu ancak Yıldız daha sonra paylaşımını silmişti.

'Mutlak butlan' itirazı: MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'yetki' çıkışı MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararı tartışmaları sürerken dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Yıldız, siyasi partilerin seçimlerine ilişkin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesinin 11. fıkrası yürürlükteyken, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığını belirtti.
 MHP’li Feti Yıldız, CHP'ye mutlak butlan kararını eleştirdiği paylaşımını sildi! MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararı tartışmaları sürerken "siyasi partilerin seçimlerine ilişkin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesinin 11. fıkrası yürürlükteyken, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı"nı belirttiği paylaşımını kaldırdı.
'9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek' iddiası... İYİ Parti’den MHP iddialarına sert tepki: ‘Partimizin yükselişinden rahatsız olanların senaryosu’ İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel’e destek ziyaretinde bulunduğu gün ortaya atılan “9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek” iddiası Ankara kulislerini hareketlendirdi. İYİ Parti kurmayları iddiaları “kasıtlı operasyon” olarak nitelendirirken, “Bu filmi açılım sürecinin başlangıcında da izledik. O gün 15 vekil denildi, bir kişi bile gitmedi” değerlendirmesini yaptı. Adı geçen milletvekilleri ise iddiaları “kesin ve net bir dille” yalanladı.