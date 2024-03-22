MHP Elazığ Belediye Başkan adayı, Down sendromlu çocuklara 'bozkurt' yaptırdı

MHP Elazığ Belediye Başkan adayı Murat Aygen, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününde Elazığ Down Sendromlular Derneğini ziyaret etti. MHP’li Aygen, ziyarette down sendromlu çocuklara 'bozkurt işareti yaptırdı. Elazığ Belediyesi CHP meclis üyesi Murat Akkoç, "Siyasete alet edilmeyen bir down sendromlu çocuklarımız kalmıştı sonunda onu da MHP’li aday yapmıştır" diyerek tepki gösterdi.

ANKA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 15:27
MHP Elazığ Belediye Başkan adayı, Down sendromlu çocuklara 'bozkurt' yaptırdı
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Yerel seçimlere 9 gün kala adaylar seçim çalışmalarını sürdürürken MHP’nin Elazığ Belediye Başkan adayı Murat Aygen, Elazığ Down Sendromlular Derneğini ziyaret etti. Aygen’in ziyarette down sendromlu çocuklarla bozkurt işareti yapması tepki çekti.

MHP’li aday Aygen, yaptığı ziyaret sonrasında down sendromlu çocuklarla bozkurt işaretiyle verdiği pozu X hesabından, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla, Elazığ Down Sendromlular Derneğinin etkinliğine katıldık. İnsani değerleri yüksek ve yürekleri sevgi dolu olan çocuklarımızın günü kutlu olsun" sözleriyle paylaştı.

"ÇOCUKLARIN İSTİSMAR ETMEK HİÇBİR SİYASETÇİYE YAKIŞMAZ"

Çocukları siyasete alet etmenin yanlış olduğunu belirten Elazığ Belediyesi CHP meclis üyesi Murat Akkoç, şunları söyledi:

"21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla MHP Elazığ Belediye Başkan adayı sayın Murat Aygen, down sendromlu kardeşilerimizi ziyaret etmiş. Sayın Aygen’in farklı kardeşlerimize yapmış olduğu bu ziyaret kıymetlidir. Ancak ziyareti sonrasında sosyal medya hesabında paylaşmış olduğu fotoğraflarda bu kardeşlerimize partilerinin simgesi olan Bozkurt işaretini yaptırması ve farklı olan bu kardeşlerimizi siyasetine alet etmesi çok büyük bir yanlıştır. Siyaset yapacağız diye masum çocukları istismar etmek hiçbir siyasetçiye yakışmaz kaldı ki bu kişi eğitimci akademisyen birisiyse ve şehri yönetmeye talipse bu ayrıca düşündürücü bir olaydır. Bu dernek farklı çocukları sosyal hayata hazırlamak için ortaya çıkmış bir yer. Burası ülkü ocakları değil, ailelerin özel çocuklarını  emanet ettiği bir kurum. Bir başka parti de çıkıp o çocuklara  başka bir siyasi işaret yaptırsa işin içinde nasıl çıkılır?"


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