MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Özgür Özel’i tehdit etti

Yayınlanma: 13.06.2024 - 16:17

Güncelleme: 13.06.2024 - 16:49

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün Cumhur İttifakı’nda çatlaklar olduğunu dile getiren açıklamasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından Özgür Özel’i tehdit etti. Yazılı mesaj yayınlayan Yalçın, Özgür Özel’in MHP’nin iç işlerine karıştığını iddia etti.

Korkak insanların yalan ve iftiraya başvurduğunu söyleyen Yalçın, Özel’e “Senin partinde öyle tipler var ki gıdım gıdım altını oyarlar” dedi. Özel’e “Özgür Efendi” ve “ sen “ sözleriyle hitap eden Yalçın, Özel’i tehdit ettiği mesajında MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’i sahiplenen ifadeler kullandı.

''LAYIK OLDUĞUN TARZDA MUAMELE EDERİZ''

Yalçın şu cümleleri kullandı:

Senin riyakârca efelenmelerinin, laf ebeliklerinin altında kalmayız. Layık olduğun tarzda muamele ve hitap ederiz. Biz varız; sen de buyur, böyle devam et! Hodri meydan! Özgür Efendi; Şahsımı ve mesai arkadaşım İzzet Ulvi Yönter’i maksatlı olarak hedef alan hezeyanlarının, millet nezdinde karşılığı olup olmadığını da zamanla göreceksin.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel bugün yaptığı konuşmada MHP’li Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'e yönelik ''Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter normalleşmeden çok korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye’de kimse Başkent’in orta yerinde Ülkü Ocakları Genel Başkanının cenazesini sahipsiz bırakmaz'' ifadelerini kullanmıştı.