Özgür Özel'den Bahçeli'ye peş peşe çağrılar: 'Memnun değilse bize katılabilir, erken seçim uzmanlık alanıdır'

Yayınlanma: 13.06.2024 - 12:27

Güncelleme: 13.06.2024 - 12:35

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel ile AKPli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada "Türk Siyasetinde Normalleşme ve Yumuşama iddialarıyla Milliyetçi Hareket Partisi’ne Düzenlenen Siyasi Operasyonlar" başlıklı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından, "siyasi partiler arasında normalleşme ve yumuşama arayışlarını temel alınarak çok bilinmeyenli yeni bir denklem kurulmak istendiği gözlemlenmektedir" ifadelerini kullandı.

Özel, bugün yaptığı açıklamada Bahçeli’ye yanıt verdi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

Bahçeli'yi Türkiye İttifakı'na davet eden Özel "Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesinler. Bu sorunlar ya çözsünler ya bıraksınlar biz çözeriz" dedi. Ben Bahçeli'ye de bir davette bulunayım. Bahçeli ittifakından memnun değilse gelsin bizim ittifakımıza katılabilir. Gelsin Türkiye ittifakına katılsın. Bu krizi yaratan AKP ve kendilerinin birlikteliğinin sorumluluğundan kaçmayıp emekçilere ve emeklilere sahip çıkacak bir mücadeleye varsa gelsin Türkiye ittifakına katılsın. Kimse bize ittifak falan önermesin. Bugünün sorumluları bunun sorumluluğunu taşıtacak. Sayın Bahçeli, şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesinler. Bu sorunlar ya çözsünler ya bıraksınlar biz çözeriz.

"ERKEN SEÇİM BAHÇELİ'NİN UZMANLIK ALANIDIR"

Bir basın mensubunun “Devlet Bahçeli’nin bu çıkışıyla ilgili erken seçimin gündeme geleceğini düşünüyor musunuz?” sorusunu da yanıtlayan Özel, "Erken seçim, Sayın Bahçeli’nin uzmanlık alanıdır, kendisine sorun. Eğer bir erken seçim çağrısı yapılırsa değerlendiririz" yanıtını verdi.