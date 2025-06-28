MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, “Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, terör örgütü PKK'nin fesih kararı almasıyla ilerleyen yeni sürece ilişkin partisince, "Terörsüz Türkiye" için "Milli Birlik ve Beraberlik Buluşmaları" adı altında "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasıyla düzenlenecek toplantılarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yalçın'ın yaptığı açıklama ve buluşma programı şöyle:



"Türkiye üzerinde kirli hesapları bulunan iç ve dış odaklar, bu kez Cumhur İttifakının sahiplendiği Terörsüz Türkiye adımının karşıtları olarak boy göstermeye başlamışlardır. Ellerindeki siyasi malzemenin tükendiğini ve kullanım süresinin dolduğunu gören malum çevreler tarafından aleyhte propaganda ve negatif algı çalışmalarına hız verilmiştir. Hatta şehit aileleri ve gazilerimiz üzerinden Terörsüz Türkiye karşıtlığına esbabımucibe ve taban oluşturma çabasına girilmiştir. Bilhassa PKK’ya ve DEM Parti’ye taviz verildiğine, güya PKK’nın meşrulaştırılması için MHP’nin kullanıldığına dair kara propagandalarla kamuoyunda kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmıştır.

Bütün bunlara karşılık Sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu bilgece tespitler bağlamındaki siyasi adımlarının; geniş bir sosyolojik tabana yayılması, vatanın en ücra köşelerine kadar ulaşılarak MHP’nin argüman ve görüşlerinin haklılığının anlatılması önem taşımaktadır. Diğer taraftan, MHP ve Milliyetçi-Ülkücü Hareket, tarihi işlevi icabı, kamu vicdanındaki iktidarını ve siyaset sahnesindeki başat rolünü sürdürmek durumundadır Bu; bir bakıma milletimizin bekasının, devletimizin varlığının gereğidir.

Bu itibarla, Sayın Genel Başkanımızın talimatları istikametinde, partimizce Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmalaları - Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik teması altında bölgesel toplantılar düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Partimiz, toplumsal uzlaşı ve milli birlikle kalıcı barış, huzur ve refahı hedeflemektedir. Kuşkusuz Terörsüz Türkiye hedefi toplumun tüm fertlerinin bu sürece sahip çıkmasıyla ve devlet-millet dayanışmasıyla gerçekleşecektir. Terörsüz Türkiye, insan hak ve hürriyetlerinin güçlendiği, daha demokratik ve daha müreffeh bir Türkiye olacaktır.

9 İL MERKEZLİ BULUŞMALAR

9 ilimiz merkez alınmak suretiyle (Erzurum, İstanbul, Tokat, Van, Eskişehir, Ankara, Denizli, Adana, Gaziantep) gerçekleştirilecek bölge toplantılarının yer ve tarihleri şu şekildedir:

9 Ağustos 2025 Cumartesi günü Erzurum ilimizin ev sahipliğinde; Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Rize, Trabzon ve Tunceli. 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü İstanbul ilimizin ev sahipliğinde; Çanakkale, Düzce, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Zonguldak. 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü Tokat ilimizin ev sahipliğinde; Amasya, Erzincan, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas ve Yozgat.

6 Eylül 2025 Cumartesi günü Van ilimizin ev sahipliğinde; Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt ve Şırnak.

13 Eylül 2025 Cumartesi günü Eskişehir ilimizin ev sahipliğinde; Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Konya, Kütahya ve Yalova.

20 Eylül 2025 Cumartesi günü Ankara ilimizin ev sahipliğinde; Aksaray, Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Kırşehir.

20 Eylül 2025 Cumartesi günü Denizli ilimizin ev sahipliğinde; Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak.

27 Eylül 2025 Cumartesi günü Adana ilimizin ev sahipliğinde; Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Mersin, Nevşehir ve Niğde.

27 Eylül 2025 Cumartesi günü Gaziantep ilimizin ev sahipliğinde; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa."