MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: 'Kılıçdaroğlu ABD'ye icazet almaya gidiyor'

24 Eylül 2022 Cumartesi, 22:14

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Erzincan'da "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programına katıldı.

Yıldırım, MYK üyesi Hasan Özarslan, MDK üyeleri Cemil Yavuz Aksu, İlker İpek Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve MHP Erzincan İl Başkanı Salih Aksun, ilçe ziyaretlerinin ardından Erzincan Belediyesi nikah salonunda partililerle bir araya geldi.

'ENFLASYON DURDU, ALIM GÜCÜ YÜKSELDİ' İDDİASI

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Avrupa'da enerji ve doğal gaz sıkıntısı olduğunu, Türkiye'de böyle bir sıkıntının olmadığını öne sürdü. Enflasyonun, son 40 yılda dünyanın görmediği şekilde arttığını belirten Yıldırım, "Hayat pahalandı, bundan 2-3 ay evveline kadar daha zordu. Elhamdülillah alınan tedbirlerle alım gücünün yükseltilmesiyle enflasyona karşı savaş başladı ve netice almaya başladık. Yani durdu, ağırlaştı, vatandaşımızın alım gücü yükseldi. Bütün mesele yoksul vatandaşımızı insanımızı enflasyona ezdirmemek. İnşallah ezdirmeyeceğiz. 'Burada hiçbir sıkıntı yok' demiyorum. Sıkıntıyı hep beraber göğüsleyecek ve geçireceğiz" dedi.

"AMERİKA'DAN İCAZET ALACAK"

Sözlerinin devamında cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve altılı masayı hedef alan Yıldırım, "Bugün an itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, adaylığını tescil etti. Adaylığı netleşti. 6'lı masa onaylayacak mı onaylamayacak mı? PKK onayladı, Demirtaş onayladı PKK'nın temsilcisi. Onlara bakacağız. Burada esas mührü vurdurmaya gidiyor şimdi. 13 Ekim tarihinde Amerika'ya gidiyor. Verdiği demeçte 'Amerika'nın Bay Kemalleri ile görüşeceğim' diyor. Amerika'da (Joe) Biden ile görüşemeyeceksin de bürokratlarıyla görüşeceksin? İcazet alacaksın, adaylık için icazet merkezi neredir, suyun öbür tarafı Amerika'dır gidiyor. Yanına birçok süslü laf katacak, Amerika'nın gerekçelerini hazırlayacak. Önümüzdeki tablo bu, bir tercih yapacağız kısacası. Ya Ünal Çeviköz'ün, Kılıçdaroğlu'nun ve bugüne kadar son 10 yıl Türkiye'nin yanında hiç olmayan bir ittifakı onaylayacağız" diye konuştu.

BOZDAĞ DA 'ABD'YE YASLANMA İHTİYACI DUYUYOR' DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye yapacağı ziyareti AKP kanadından da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hedef almıştı. Bozdağ, CHP lideri için "Belli ki bir AB'ye, ABD'ye de yaslanma ihtiyacını duyuyor. Siz değil AB'ye, ABD'ye, bir dünyaya yaslanın, Türk milletine yaslanmadıkça kazanacağınız hiçbir seçim yoktur, olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN'IN 2002 SEÇİMLERİ ÖNCESİ ABD SEFERİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bu eleştirileri, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hiçbir resmi sıfatının bulunmadığı 2002 yılı ortalarında ABD'ye yaptığı ziyareti akıllara getirdi.

Erdoğan, 2002 seçimlerinden önce ABD'ye gitmişti. George W. Bush döneminde Pentagon'a bağlı Savunma Politikaları Kurulu'nun başında olan Richard Perle, Erdoğan'ın bu ziyaretini 2004 yılında American Enterprise Institute (AEI) tarafından düzenlenen bir etkinlikte açıklamıştı.

Söz konusu toplantıda Erdoğan, 'başbakan' sıfatıyla bulunuyordu. Perle, Erdoğan'la Cüneyt Zapsu aracılığıyla tanıştığını aktarmış ve görüşmenin iki buçuk saatten fazla sürdüğünü ifade etmişti.