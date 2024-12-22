MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'Suriye' mesajı: Türkiye'nin paylaşacağı çok şey olduğu ortadadır

Yayınlanma: 22.12.2024 - 14:30

Güncelleme: 22.12.2024 - 15:01

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 20. Sertifika Töreni'nden konuştu.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

''Türkiye kabuğunu kırmış, bölgesel ve küresel kuvvet dengesini ters çevirmiştir. Sırf muhalefet için muhalefet yapanlar, ağızlarını yalan için açanlar, her meseleyi saptırmak için konuşanlar esasta siyasetin konusu değillerdir. Bunlar patolojik vakalardır. Işığı karanlıkta arayan biçarelerin, demokrasiye değer katması, beyhude bir beklentidir.

Sevgide buluşalım, hoşgörüde uzlaşalım, anlayış ve saygı çerçevesi altında toplanalım. İstikbalin yol haritasını gönül ortaklığıyla çizelim. Gelecek nesillere güvenlik, küresel liderliğe gözünü dikmiş bir Türkiye’yi emanet olarak tevdi edelim. El ele verirsek, elin oyunlarını ve uşaklarını aramıza sokmayız.

Kalıcı diyalogları başlatmadan bitiren sabitleşmiş ön yargıları, görüşme ve temasları zehirleyen değersiz tartışmaları, hiç hesapta yokken incinen gururları, endişe ve kıskaçlıkları, olgun, anlayışlı bir anlayışla telafi etmek mümkündür. Birlikte beraberce, huzur ve kardeşlik içinde yaşamanın akla yatkın başka bir yolu da yoktur.

Suriye'de 13 yıldır devam eden iç çatışma, yerini bir gerçekliğe bırakmıştır. Suriye yeni bir siyaset kulvarına girmiştir. Bu siyasetin dengeli ve kapsayıcı olması Suriye halkının layık olduğu mertebelere ulaştırması yegane dileğimizdir.

''PKK/YPG'YE KESİNLİKLE YER OLMAMALI''

Suriye’de PKK/YPG’ye kesinlikle yer olmamalı, bu örgüt silahlarını Suriye’nin geçiş hükümetine devretmelidir. Tek bir terörist, sınırlarımızda nefes dahi almamalıdır

''TÜRKİYE'NİN PAYLAŞACAĞI ÇOK ŞEY OLDUĞU ORTADADIR''

Suriye'nin geleceğine karar verecek Suriyelilerdir. Ancak bu karar sürecinde samimi, dostane ve yapıcı şekilde Türkiye'nin paylaşacağı çok şey olduğu ortadadır. Suriye'nin demokrasiye intikali ile birlikte Türkiye her türlü katkıyı vermeye hazırdır.

Geçiş dönemini takip eden önümüzdeki aylarda anlaşılan geçici yönetim tezahür edecek, ardından anayasa hazırlığıyla beraber siyasi partilerin kurulup seçimlerin yapılması intikal edecektir.

Maalesef ki Esad rejiminin karanlık sayfaları açıldıkça gün yüzüne korkunç vakalar çıkmaktadır. Hapishanedeki insani felaketler hepimizin yüreğini titretmiştir.

ESAD ÇAĞRISI: NATENYAHU İLE BİRLİKTE YARGILANMALI

Dost ve kardeş Suriye halkı zulümden çok çekti. Masumları hesabı katil Esad’dan sorulmalıdır. Ve bu alçak Lahey’de cani Netanyahu ile birlikte en yakın sürede yargılanmalıdır. Baas vandallığı 54 yıl boyunca zulüm olup halkın üzerine yağmıştır.

DEM PARTİ'YE ÇAĞRI

Kürtler kardeşimiz, terör örgütü iki cihan hasmımızdır. DEM Parti ise CHP'nin istismar siyasetine alet olmadan Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümelidir''