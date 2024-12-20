Devlet Bahçeli'den 'İmralı ziyareti' açıklaması

Yayınlanma: 20.12.2024 - 23:14

Güncelleme: 20.12.2024 - 23:14

Devlet Bahçeli, DEM Partililerin İmralı ziyareti açıklamalarına ilişkin, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok, bu görüşmenin sağlanmasında yarar var, 2025'e giriyoruz bu bakımdan hayırlı bir başlangıç olur" dedi.

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