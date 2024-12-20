Devlet Bahçeli'den 'İmralı ziyareti' açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partililerin 'İmralı' ziyareti açıklamalarına, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok, bu görüşmenin sağlanmasında yarar var" dedi.
Devlet Bahçeli, DEM Partililerin İmralı ziyareti açıklamalarına ilişkin, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok, bu görüşmenin sağlanmasında yarar var, 2025'e giriyoruz bu bakımdan hayırlı bir başlangıç olur" dedi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Etiketler: #Devlet Bahçeli #Dem Parti #devlet
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