Devlet Bahçeli'den 'İmralı ziyareti' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partililerin 'İmralı' ziyareti açıklamalarına, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok, bu görüşmenin sağlanmasında yarar var" dedi.

Devlet Bahçeli'den 'İmralı ziyareti' açıklaması
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ANKA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 23:14

Devlet Bahçeli, DEM Partililerin İmralı ziyareti açıklamalarına ilişkin, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok, bu görüşmenin sağlanmasında yarar var, 2025'e giriyoruz bu bakımdan hayırlı bir başlangıç olur" dedi.

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Etiketler: #Devlet Bahçeli #Dem Parti #devlet

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