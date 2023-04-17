MHP Genel Sekreteri: Cumhurbaşkanımızın ilk turda seçilmesi hayati önemde

Yayınlanma: 17.04.2023 - 10:47

Güncelleme: 17.04.2023 - 11:05

Cumhur İttifakı'nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) seçim çalışmaları sürüyor. Yıldırım ilçesine bağlı Çınarönü Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katılan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, daha sonra gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İftar sonrası konuşan İsmet Büyükataman, "Kim ne yaparsa yapsın, kim ne gayret içerisinde olursa olsun, kim Türkiye’nin geleceğine dair küresel çetelerle hangi gizli pazarlıklar içerisine girerse girsin bu necip millet her zaman olduğu gibi sağ duyusuyla bütün bu oyunları boşa çıkartacaktır. Buna samimiyetle ve yürekten inanıyorum. Türkiye çok olumlu bir seyir içerisinde. Çok ciddi hizmetlere hükümetimiz marifeti ile imza atıyor. Bu hayırlı sürecin akamete uğramaması lazım. Türkiye’nin kaybedecek vakti yok" dedi.

Muhalefeti hedef alan Büyükataman, "Türkiye’nin bu şer güçlere teslim edilmemesi lazım. Cumhurbaşkanımızın yeni dönemde de şüpheye yer bırakmayacak netlikte mutlaka ilk turda seçilmesi Türkiye için hayati derecede emniyet arz ediyor. Aziz milletimizin bu kervanın durmadan yürümesine mutlaka bu dönemde de yol vereceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"Sadece bu yetmez" diyerek milletvekiliği seçimlerine de dikkat çeken MHP Genel Sekreteri, "Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin layık olduğu hizmetleri bir hakkın yerine getirebilmesi için sırtını sağlam bir parlamentoya mutlaka yaslaması lazım. Yani parlamentoda da Cumhur İttifakı’nın sayısal bir çoğunluğa ulaşabileceği bir neticeyi bu seçimlerde aziz milletimizin ortaya koyması lazım" ifadelerini kullandı.