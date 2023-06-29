MHP heyetinden AKP'ye bayram ziyareti

Yayınlanma: 29.06.2023 - 12:32

Güncelleme: 29.06.2023 - 12:33

Kurban Bayramı nedeniyle AKP Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, AKP Genel Merkezi'nde MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

"EN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE LANETLİYORUZ"

İsveç’te yapılan Kuran yakma eylemini kınayan Uygur şu ifadeleri kullandı:

"Bayramlar hoşgörünün, kardeşliğin, dayanışmanın zirve yaptığı dönemler ama maalesef işte hani çok hoş olmayan bazı şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Son dönemde hepimiz takip ettik sistematik olarak ülkemize karşı, Türkiye’ye karşı bir takım operasyonlarla karşı karşıyayız. İşte örneğin İsveç’te dün yine elim hadise yaşandı tabii lanetliyoruz. Hem bir caminin önünde hem Kurban Bayramı’nda hem polis koruması altında bir de yargısının onayıyla gerçekleşen elim bir saldırı. En güçlü şekilde lanetledik. Hukuki ve meşru bütün yollarda, zeminde bunu hep dile getireceğiz. Tabii ’hak ve özgürlükler başkalarının hak ve özgürlüklerine müdahale ettiği anda hak ve özgürlük olmaktan çıkar’ hukukun en temel prensibidir. Hem İsveç makamlarını kınıyoruz, hem bu hadiseyi gerçekleştirenleri en şiddetli şekilde lanetliyoruz."

"KURBAN BAYRAMI’NI TEBRİK EDİYORUZ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise "Türk-İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyoruz. Çok şükür Cenab-ı Allah’a yine kazasız belasız geçiyoruz. Tabii bayrama gelinen süreçte Türkiye çok önemli bir olayları geride bıraktı. Kendi iç istikrarını sağlamak bakımından son derece önemli olan 2 seçimi gerçekleştirdik. Bir demokrasi şölenine dönüştü. Bütün içeriden, dışarıdan bu süreci baltalamak isteyenlere, yine bu süreçte gerilim yaşatmaya, milletimizi birbirine kamplaştırmaya, birbirine düşürmeye yönelik hepsini boşa çıkararak demokrasi şölenine dönüştü. İstikrar anlamında milletimizin onayıyla önemli bir döneme girdik. Şimdi önümüzde 31 Mart 2024 yerel seçimleri var. Biz de inanıyor ve umut ediyoruz ki milletimiz merkezi iradeye verdiği desteği yerel yönetimlerde de devam ettirip yine Cumhur İttifakı’na güçlü bir destek verecektir" dedi.