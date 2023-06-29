Pendik’te bayram günü korkutan yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı

İstanbul Pendik’te 4 katlı bir binanın 1. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 29.06.2023 - 09:29
Pendik’te bayram günü korkutan yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı
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İstanbul'un Pendik ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında Kırklar Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 1. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bina içerisinde üst katlarda mahsur kalan 5 yurttaşı merdiven aracıyla dumanların arasından kurtardı. Dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Bayramın ikinci gününde çıkan yangın sonrası mahalleli panik içerisinde sokağa dökülürken binada mahsur kalan 9 kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Pendik Yangın apartman

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