CHP İstanbul Başakşehir BelediyeSİ Başkan adayı Mesut Öksüz kimdir? Mesut Öksüz nereli, kaç yaşında?

Yayınlanma: 11.01.2024 - 11:16

Güncelleme: 11.01.2024 - 11:16

Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre CHP İstanbul Başakşehir Belediyesi Başkan Adayı Mesut Öksüz oldu. Peki, CHP İstanbul Başakşehir Belediye Başkan adayı Mesut Öksüz kimdir? Mesut Öksüz nereli, kaç yaşında?

MESUT ÖKSÜZ KİMDİR?

13 Mart 1968 Alibeyköy, İstanbul doğumlu olan Öksüz, aslen Sivaslıdır. Esenler İbrahim Turan Lisesi’nden 1986, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1991 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl 1968 tarihinde kurulan aile şirketleri Öksüzler Ticaret’le iş hayatına başlamıştır.