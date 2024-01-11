CHP İstanbul Başakşehir BelediyeSİ Başkan adayı Mesut Öksüz kimdir? Mesut Öksüz nereli, kaç yaşında?
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde CHP'nin İstanbul Başakşehir Belediye Başkan adayı Tahsin Erdem oldu. Peki, CHP İstanbul Başakşehir Belediye Başkan adayı Tahsin Erdem kimdir? Tahsin Erdem nereli, kaç yaşında?
Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre CHP İstanbul Başakşehir Belediyesi Başkan Adayı Mesut Öksüz oldu. Peki, CHP İstanbul Başakşehir Belediye Başkan adayı Mesut Öksüz kimdir? Mesut Öksüz nereli, kaç yaşında?
MESUT ÖKSÜZ KİMDİR?
13 Mart 1968 Alibeyköy, İstanbul doğumlu olan Öksüz, aslen Sivaslıdır. Esenler İbrahim Turan Lisesi’nden 1986, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1991 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl 1968 tarihinde kurulan aile şirketleri Öksüzler Ticaret’le iş hayatına başlamıştır.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Kademeli emeklilikten kimler yararlanabilecek?
- CHP 240 adayını açıklandı!
- DEM Parti, CHP’yi ziyaret edecek
- 'Daha dur bakalım... Bu, bu işin ilk adımı'
- Adaylar netleşmeye başladı
- Özel'den 'Erdal Beşikçioğlu' açıklaması
- Adaylık açıklamasının ardından ilk anket
- 4-7-8 tekniği ile kolayca uykuya dalın
- İstismarcı öğretmenden şok savunma