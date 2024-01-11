Yayınlanma: 11.01.2024 - 11:02

Güncelleme: 11.01.2024 - 11:02

Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de Yalova Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre CHP Yalova Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Güreloldu. Peki, CHP Yalova Belediye Başkan adayı Mehmet Gürel kimdir? Mehmet Gürel nereli, kaç yaşında?

MEHMET GÜREL KİMDİR?

Mehmet Gürel, 1975 yılında Yalova'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümünü bitirdi. İstanbul Ticaret Üniversitesinde İşletme yüksek lisansını tamamladı. 2005-2014 yılları arasında YTSO Meclis Üyeliği ve YTSO Meclis Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bir dönem CHP Yalova Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. 2014-2018 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi CHP meclis üyeliği yaptı. Katılım Mühendislik Ltd. Şti'de “Proje Geliştirme, Kentsel Dönüşüm ve Planlama” konularında mühendislik faaliyetlerini yürütüyor.