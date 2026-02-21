MHP'li Feti Yıldız'dan 'hoşgörü' dersi: Raporu eleştirenleri hedef aldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu"na yönelik eleştirilere ilişkin açıklama yaptı.

'TAVSİYE' VERDİ

Yıldız, şunları kaydetti:

"İdealist insanların çizgileri sabittir. Kişi ya da gruplara yaranmak için çizgisinden sapmazlar. Yalaka, yapmacık, esnek ve gevşek olmazlar. Diliyle içi bir, dürüst, karakteri sabit olup karşısındakine göre değişiklik göstermezler.

'Ağzı kafasından bir karış yukarıda' bazı arkadaşların, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu üzerinde yorum yaparken, raporu hiç okumadığı kurduğu ilk cümleden anlaşılıyor. Onlar için tavsiyem şudur: Kendinizi paralama yerine biraz okuyun. Çok zor değil… Kulağınıza küpe olsun diye hatırlatıyorum. Kesirler matematikte önemlidir. Ancak üç çeyrekten bir tam olmaz."

NE OLMUŞTU?

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun oluşturduğu ortak rapor, 18 Şubat günü komisyon oylamasıyla kabul edildi.

Hazırlanan raporun tam metninde yerel yönetimler, gösteri yürüyüşleri ve AİHM kararlarının uygulanması başlıkları öne çıkıyor.