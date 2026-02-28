MHP'li Feti Yıldız'dan 'Tanju Özcan' açıklaması: ‘Kimse kesinleşmiş yargı kararı olmadan suçlu sayılamaz’

Bolu Belediyesi’ne yönelik “irtikap” iddiasıyla yürütülen operasyon kapsamında, Özcan’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Habertürk'ten Mahir Kılıç'a konuya dair değerlendirmede bulunan Yıldız, Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasıyla ilgili yöneltilen soruya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İrtikap suçu, kamu görevlisinin, kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak, kendisine veya başkasına yarar sağlamaya veya vaatte bulunmaya bir kimseyi icbar ya da ikna etmesi veya kanunen almaması gereken şeyi, muhatabının hatasından yararlanarak alması ile oluşur.

Kamu görevlisinin haksız tutum ve davranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendisini mecbur hissederek, kamu görevlisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmiş olması halinde, icbarın varlığı kabul edilir.

İcbar suretiyle irtikap suçunun cezası, 5 yıldan 10 yıla kadar, ikna suretiyle irtikap suçunun cezası, 3 yıldan 5 yıla kadar, hatadan yararlanma suretiyle irtikap suçunun cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.

İrtikap tek failli kişisel bir suçtur, kamu görevlisi tarafından işlenmektedir. Rüşvet ise, kamu görevlisinin de taraf olduğu çok failli bir suçtur.

Bir hukukçu olarak şu hususu önemle belirtmek durumundayım. Gerek Anayasamızda gerek AİHS başta olmak üzere taraf olduğumuz sözleşmelerde, AYM ve AİHM içtihatlarına göre, kimse kesinleşmiş yargı kararı olmadan suçlu sayılamaz.

Çünkü; masumiyet karinesinin adil yargılama hakkının ana unsurlardan biridir. Soruşturmayla ilgili açıklama yaparken özenli bir üslup kullanılmalıdır."