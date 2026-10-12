MHP'li Feti Yıldız yandaşa konuştu, kasım ayını işaret etti: 'İşlemler başlar...'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sürece ilişkin, iktidara yakın Sabah gazetesinden Yavuz Donat'a açıklamalarda bulundu.

KASIM AYINI İŞARET ETTİ

Sürecin geleceği ve hukuki düzenlemelerin işlerlik kazanması ile ilgili soruya yanıt veren Yıldız, "Kasım sonuna kadar sonuç alınır. Sonra da... Cezaevinde bulunan terör suçluları için işlemler başlar" dedi.

230 KİŞİ KANUNDAN FAYDALANAMAYACAK

Süreçten ve yasadan faydalanabilecek 2800 kişi olduğunu belirten Yıldız, örgütün üst düzey yönetiminde görev almış yaklaşık 230 kişinin ise kanundan faydalanamayacağını belirtti.

Yıldız şöyle konuştu: