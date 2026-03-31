MHP'li İzzet Ulvi Yönter hakkında kritik iddialar: 'Serdar Sertçelik'in telefonundaki mesajlarda adı geçiyor'

MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyuran İzzet Ulvi Yönter hakkında kritik iddialar gündeme geldi.

Yönter, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların ardından görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Yönter istifasını "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" sözleriyle açıklamıştı.

BAHÇELİ, İSTİFA İLİŞKİN KONUŞMUŞTU

Devlet Bahçeli ise istifayla ilgili ilk açıklamasında şunları söylemişti:

"Genel Başkan Yardımcımız Sayın İzzet Ulvi Yönter görevlerinden ayrılmıştır. Kendisinin partimize önemli katkıları olmuştur fakat Sayın İzzet bey akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için bir müsaade istemişlerdir. İstifa herhangi bir küskünlüğe yönelik değildir. Farklı partilerde görülen olaylara benzer bir yapı değildir. Kendisine akademik kariyerinde başarılar diliyorum. Kısa bir süre içerisinde de Genel Başkan Yardımcısı olarak değerli bir kardeşimiz sorumluluğunu üstlenecektir. MHP'de kırılma, kırgınlık, öfke, intikam gibi kavramlar bize göre çok yabancıdır. Onun için her şeyin hayırlısını düşünmek lazımdır, öyle olacağı inancındayım."

YERİNE ATANAN İSİM BELLİ OLDU

Sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamaların ardından görevinden istifa eden MHP'li İzzet Ulvi Yönter’in koltuğu da doldu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, boşalan Genel Başkan Yardımcılığı koltuğuna, daha önce Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapan Özgür Bayraktar’ı getirdi.

İZZET ULVİ YÖNTER HAKKINDA KRİTİK İDDİALAR

Yönter'in istifası gündemdeki yerini korurken, T24 yazarı-gazeteci Tolga Şardan kritik iddialarda bulundu.

Şardan'ın aktardığına göre, Yönter'in istifası sonrası en çok konuşulan; Ankara’nın yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Ayhan Bora Kaplan’ın merkezinde yer aldığı olaylar zincirinde adının geçtiği iddiası.

Şardan, yazısında, "Halen tutuklu bulunan Serdar Sertçelik’e ait olduğu öne sürülen cep telefonunda yapılan incelemede elde edilen mesajlarda MHP’li Yönter’in de adı geçtiği görüldü" iddiasını paylaştı.

Tolga Şardan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Geride kalan haftanın dikkat çeken diğer konusu MHP’li İzzet Ulvi Yönter’in partisinin genel başkan yardımcılığından istifa etmesiydi.

İstifanın ardından MHP cenahında epey hareketli saatler yaşandı. Heyecan, önümüzdeki günlerde devam edecek gibi görünüyor. Partide suların kolay kolay durulmayacağı görüşü hâkim.

Yaşananlar içinde en merak edilen konuların başında Yönter’in parti yönetimindeki görevinden neden istifa ettiği geliyor.

Farklı değerlendirmeler var kuşkusuz.

Ancak en bilineni Ankara’nın yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Ayhan Bora Kaplan’ın merkezinde yer aldığı olaylar zincirinde adının geçtiği iddiası.

Bu iddia, geçen hafta Büyüteç’te de gündeme geldi. Halen tutuklu bulunan Serdar Sertçelik’e ait olduğu öne sürülen cep telefonunda yapılan incelemede elde edilen mesajlarda MHP’li Yönter’in de adı geçtiği görüldü.

Yaşanan gelişmeler sonrasında gündeme gelen iddiaya göre; soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yönetimi, dosyayı tamamladı. Yine kulislerde konuşulan iddialara göre, Yönter hakkında fezleke hazırlanarak TBMM’ye gönderilmesi yönünde çalışma yapıldı. Aynı dosyada Yönter’le birlikte MHP’li Necmi Yıldırım’ın da isminin geçtiği öne sürülüyor.

Bu iddiaları sormak için Büyüteç’i kaleme almadan önce Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse’yle telefonla görüşme girişiminde bulundum. Büyüteç’in yayına gireceği ana kadar başsavcılıktan görüşme talebine karşı herhangi bir yanıt gelmedi.

Belki doğrudan kamuoyuna bir açıklama yapılırsa Yönter’le ilgili süreç ve iddialar daha net anlaşılabilir."