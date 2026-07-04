MHP’li Mustafa Kalaycı Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki gösteren siyasileri hedef aldı: 'İnanç değerlerimizin aşağılanmasına tahammülümüz yoktur'

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, memleketi Konya'da partisinin Bozkır İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'ne katıldı.

Burada partililere seslenen Kalaycı, Youtube'da yayımlanan 'Ölü Deniz' gösterisi nedeniyle 'Dini değerleri aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddialarıyla tutuklanan komedyen Deniz Göktaş için iktidara tepki gösteren CHP lideri Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu hedef aldı.

Kalaycı iki ismi işaret ederek “Kur’an-ı Kerim’le alay etmek ifade ve düşünce özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Allah katında kıyamete kadar geçerli olan tek hak din İslam’dır. Dünya ve ahiret saadeti, Kur’an-ı Kerim’in hayat veren mesajlarına, Resulullah Efendimizin emsalsiz tebliğine, eşsiz ahlakına bağlıdır. Dinin sahibi Allah’tır. Dinimizin, inanç değerlerimizin aşağılanmasına tahammülümüz yoktur. Türk milletinin bu sefillere pabuç bırakmayacağını kafalarına sokmalarını tavsiye ediyoruz. Dini değerlerimizi aşağılayanlara sahip çıkanlara da yazıklar olsun diyoruz” dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI, BİR SONRAKİ HAFTA GÖRÜŞÜLECEK

Kalaycı, en düşük emekli aylığıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifinin bir sonra hafta görüşüleceğini belirterek, “En düşük emekli aylığının da yüzde 17,76 oranında artırılarak 23 bin 552 liraya çıkarılması için AK Parti kanun teklifi vermiştir. Önümüzdeki hafta Meclis çalışmayacağından dolayı bir sonraki hafta görüşeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi, emekli aylıklarının iyileştirilmesi ve aylıklar arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi konusunda alınacak her kararın yanında, emeklilerimizi, dul ve yetimlerimizi sevindirecek her teklifin destekçisidir. Emeklilerin ve çalışanların aylıklarına bütçe imkanları çerçevesinde ilave artış yapılmasının uygun olacağı görüşündeyiz. Türk milleti büyüktür. Türkiye güçlü bir devlettir. Her zorluğun üstesinden gelinecektir” dedi.