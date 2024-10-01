MHP lideri Bahçeli, DEM Partililerle tokalaştı

MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM'nin yeni yasama yılının açılışında DEM Parti yöneticileriyle tokalaştı. Kameralara yansıyan o anlar sosyal medyada da gündem oldu.

MHP lideri Bahçeli, DEM Partililerle tokalaştı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2024 - 16:55

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)  28. dönem 3. yasama yılının açılış töreni yapıldı. Törende dikkat çeken ayrıntılardan biri de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Partililerle tokalaşması oldu. 

Meclis açılış oturumunun kapanmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salondan ayrılırken DEM Parti grubuna yöneldi.

Kurmaylarıyla DEM Parti'nin eş başkanlarının yanına gelen Bahçeli, aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın da olduğu milletvekilleriyle tokalaştı.

BAHÇELİ'YLE BİRLİKTE ALA VE GÜLER  

DEM Parti yönetimiyle Bahçeli'nin hemen ardından AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler de tokalaştı.  


Etiketler: #Devlet Bahçeli #Meclis Genel Kurulu

İlgili Haberler

Özgür Özel'den 'ayağa kalkma' eleştirilerine ilk yanıt: 'Normalleşme adımlarının ne partime, ne de ülkeme zararı var'

Özgür Özel'den 'ayağa kalkma' eleştirilerine ilk yanıt: 'Normalleşme adımlarının ne partime, ne de ülkeme zararı var'
TBMM'de yeni yasama yılı başladı: CHP'liler ayağa kalktı ama alkışlamadı, Bahçeli Özel'le tokalaştı

TBMM'de yeni yasama yılı başladı: CHP'liler ayağa kalktı ama alkışlamadı, Bahçeli Özel'le tokalaştı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler