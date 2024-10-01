MHP lideri Bahçeli, DEM Partililerle tokalaştı

Yayınlanma: 01.10.2024 - 16:55

Güncelleme: 01.10.2024 - 16:55

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. dönem 3. yasama yılının açılış töreni yapıldı. Törende dikkat çeken ayrıntılardan biri de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Partililerle tokalaşması oldu.

Meclis açılış oturumunun kapanmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salondan ayrılırken DEM Parti grubuna yöneldi.

Kurmaylarıyla DEM Parti'nin eş başkanlarının yanına gelen Bahçeli, aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın da olduğu milletvekilleriyle tokalaştı.

BAHÇELİ'YLE BİRLİKTE ALA VE GÜLER

DEM Parti yönetimiyle Bahçeli'nin hemen ardından AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler de tokalaştı.