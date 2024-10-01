TBMM'de yeni yasama yılı başladı

Yayınlanma: 01.10.2024 - 15:23

Güncelleme: 01.10.2024 - 15:30

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına başlıyor. 28. dönem 3. yasama yılının açılış töreni yapıldı.

Milletvekili sıralarına Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un yeni yasama döneminin hayırlı olmasını dilediğini yazdığı kartların bulunduğu kırmızı beyaz gül buketleri bırakıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yaptığı oturuma CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar katıldı.

AYAĞA KALKMAK İSTEMEYEN VEKİLLER OTURUMA KATILMADI

Oturum başlamadan önce CHP Meclis Grup yönetimi milletvekillerine Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkılmasını istediği bir mesaj gönderdi. Erdoğan’ı ayakta karşılamak istemeyen bazı CHP milletvekilleri Genel Kurul oturumuna katılmadı.

ÖZEL VE BAHÇELİ TOKALAŞTI

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin bugün yapılan grup toplantısında Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin gazetecileri, Halk TV'yi ve CHP'yi "Ayağınızı denk alın" sözleri ile tehdit etmişti.

TBMM'de Genel Kurulu'nda Bahçeli ve Özel'in tokatlaşması dikkati çekti.

MESAİ 2 EKİM'DE BAŞLIYOR

Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk mesaisini ise 2 Ekim Çarşamba günü yapacak.

TBMM Genel Kurulu’nda ilk olarak geçen yasama yılında birinci bölümü kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin ikinci bölümünün görüşmelerine başlanması bekleniyor. Teklifin görüşmeleri, sendikaların yoğun tepkileri üzerine yeni yasama yılına bırakılmıştı.

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