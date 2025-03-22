MHP lideri Bahçeli’den PKK’ya Malazgirt’te fesih kongresi çağrısı

Yayınlanma: 22.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.03.2025 - 04:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK’nın “bir an evvel kongresini toplayarak fesih kararı alması” ve silahlarını teslim etmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, yayımladığı yazılı açıklamada, fesih için 4 Mayıs tarihini ve kongrenin toplanma yeri olarak da Muş’un Malazgirt ilçesini önerdi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cenk Özatıcı, “Bir terör örgütünün kongre yapması, Malazgirt’e oranın maneviyatının ve tarihinin ve anlamının kirletilmesidir. Türk milleti zaten gereken cevabı sandıkta ve gelecekte verecek” tepkisini gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevruz Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada PKK’nın bir an önce kendini feshetmesi gerektiğini söyledi. PKK kongresi için öneride bulunan Bahçeli, “Bizim teklifimiz; Hıdırellez’in arifesinde, mesela 4 Mayıs günü Muş’un Malazgirt ilçesinde DEM Partili belediye başkanının destek, katkı ve yardımıyla PKK’nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir” dedi. Söz konusu açıklama “Bahçeli, Malazgirt’in kapılarını PKK’ya açtı” eleştirilerine neden oldu. Cumhuriyet’e konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Dr. Cenk Özatıcı, “Belediye kaynaklarıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarının kamu kaynaklarıyla, PKK’nın kongre yapması çağrısında bulunuyor. Türk milleti zaten gereken cevabı sandıkta ve gelecekte verecek” tepkisini gösterdi.

‘PKK’YA SERBEST, TÜRK MİLLETİNİN EVLATLARINA YASAK!’

Hem terör örgütü elebaşının “kurucu önder” olarak tanımlanması hem de PKK kongresinin Malazgirt’te yapılmasının Malazgirt’in kirletilmesi olduğunu vurgulayan Özatıcı, “Bir terör örgütünün kongre yapması, Malazgirt’e oranın maneviyatının ve tarihinin ve anlamının kirletilmesidir. Bu çağrıların da karşılığını millet verecek zaten” dedi. Özatıcı, “Teröristbaşının Cumhur İttifakı tarafından ‘kurucu önder’ olarak anıldığı, Van’da terör örgütü elebaşının, PKK’nın paçavralarıyla gösterilerinin yapıldığı; diğer tarafta da demokrasi ve hukuk arayışında olan öğrencilere müsade edilmediği, Anayasa’nın 34. maddesinin kullanılmasına dahi izin verilmediği; PKK yandaşlarının ve sempatizanlarının gösteri yapmasına izin verilirken, ODTÜ’de, Hacettepe’de, Türkiye’nin en iyi üniversitelerindeki Türk milletinin evlatlarının gösteri yapmasına müsaade edilmediği bir dönemdeyiz. Bu dönemin de en büyük mimarı PKK kongresinin Malazgirt’te yapılmasını arzu eden Sayın Bahçeli’dir” ifadelerini kullandı. ANKARA