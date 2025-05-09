MHP lideri Devlet Bahçeli'den DEM Partili Ahmet Türk'e tebrik telefonu

Yayınlanma: 09.05.2025 - 20:03

Güncelleme: 09.05.2025 - 20:49

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Ahmet Türk, terör örgütü PKK’nin fesih kongresi açıklamasını değerlendirdi.

Türk, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını ve sürecin hayırlı olmasını dilediğini belirtti.

Türk, "Bugün de Sayın Bahçeli beni aradı. Bu sürecin hayırlı olmasını diledi. Bizleri kutladı. Ben de Sayın Devlet Bahçeli’yi kutluyorum ve emeğine büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

tv100 kanalında konuşan DEM Partili Ahmet Türk sürece ilişkin en büyük rolü Devlet Bahçeli'nin üstlendiğini ifade ederek, "Bu kapının aralamasında ve Türkiye’ye bir çağrı yapmasında önemli bir riskti. Ama bu riski Türkiye’nin geleceğini düşündüğü için aldı. Bugün görüyoruz ki aldığı risk onurlu bir barışın ortaya çıkmasına çok önemli bir katkı sundu" şeklinde konuştu.

"BUGÜN HAYIRLI BİR CUMA"

Ahmet Türk sürece ilişkin ayrıca şu ifadeleri kaydetti:

"Bugün hayırlı bir sonuç çıktı. İrlanda’da barışın sağlandığı dönemlerde ‘Hayırlı Cuma’ isimini verdiler. Bugün de hayırlı bir Cuma. Bugün ki kararın ortaya çıkmasına da 'Hayırlı Cuma' diyelim.

PKK’nin kongresini toplaması, olumlu bir karar alması elbette ki önemli. Ama bizlere de düşen görevler var. Mecliste bugün demokratik bir Türkiye için atılacak adımları gündeme getirilmesi gerekir. Elbette ki biz burada sadece ‘Kürt meselesi’ olarak değil Türkiye’nin demokratik bir geleceği ihtiyacı var. Demokratik bir ülkede inanıyorum ki hepimiz mutlu olacağız. Ben bu sürecin hayırlı olmasını diliyorum."