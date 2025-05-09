'Pervin Buldan'a suikast girişimi' iddiası: DEM Partili Doğan'dan açıklama geldi

Yayınlanma: 09.05.2025 - 12:01

Güncelleme: 09.05.2025 - 12:08

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İtalya'da trafik kazası geçirdi. Kazayla ilgili olarak "Buldan'a suikast girişimi" iddiası ortaya atıldı.

İddialar üzerine DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan bir açıklama geldi. Basın mensuplarının konuyla ilgili sorusuna yanıt veren Buldan şu ifadeleri kullandı:

"Pervin Buldan ile ilgili İtalya’da bir kaza geçirdiğine ilişkin haberler var. Evet bir trafik kazası olduğu doğru ancak bu herhangi bir suikast girişimi olarak değerlendirilmemeli. Buldan’ın da içinde bulunduğu araç, içeride aynı zamanda Keskin Bayındır da var. Aracı kullanan arkadaşımızın yanlışlıkla ters tarafa girmesiyle gerçekleşmiş neredeyse maddi zararın da olmadığı bir kaza. Nitekim aynı gün gitmek üzere oldukları programa hatıldılar."