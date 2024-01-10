Yayınlanma: 10.01.2024 - 17:19

Güncelleme: 10.01.2024 - 17:19

Milliyetçi Hareket Partisi Mersin ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarını açıkladı. Cengiz Ergün Manisa belediye başkan adayı olarak ilan edildi. Peki, MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün kimdir? Cengiz Ergün kaç yaşında, nereli?

CENGİZ ERGÜN KİMDİR?

Cengiz Ergün, 1960 yılında Manisa'da doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Manisa'da tamamladıktan sonra Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Askerlik sonrası kendi şirketini kurdu. Serbest inşaat müteahhitliği yaptı. 2000-2008 yılları arası Manisaspor başkanlığı yaptı. Başkanlığı döneminde Manisaspor ilk defa 2005-2006 sezonunda Süper Lige çıkmıştır. İlk defa 2009 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Manisa Belediye başkanı seçildi. 2014 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi adayı olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilk başkanı seçildi. 2019 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı adayı olarak Manisa Büyükşehir belediye başkanı seçildi.