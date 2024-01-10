Yayınlanma: 10.01.2024 - 17:15

Güncelleme: 10.01.2024 - 17:15

Milliyetçi Hareket Partisi Mersin ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarını açıkladı. Peki, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Serdar Soydan kimdir? Serdar Soydan kaç yaşında, nereli?

SERDAR SOYDAN KİMDİR?

Serdar Soydan, 16 Ağustos 1980 tarihinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Mersin'de tamamladıktan sonra 2003 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı fakültede Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler alanında yaptı. Yönetim ve Organizasyon üzerine doktora eğitimini sürdürüyor.

Kariyerine uluslararası bir holdingde Dış Hesaplar Uzmanı olarak başladı. Çeşitli sektörlerde yönetici ve Gümrük Müşaviri olarak görev aldı. Halen eğitim alanında faaliyet gösteren iki kurumun ortağı olarak çalışma hayatında bulunuyor.

Serdar Soydan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı kapsamında MHP'den Mersin İli, Mezitli İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

Son olarak 31 Mart 2024 Türkiye yerel seçimlerinde MHP tarafından Mersin belediye başkan adayı olarak ilan edildi.