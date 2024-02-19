MHP MYK üyesi Ferhat Çakıroğlu hayatını kaybetti
MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ferhat Çakıroğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören MHP MYK üyesi Ferhat Çakıroğlu, hayatını kaybetti.
Çakıroğlu'nun ölüm haberini MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman duyurdu.
Büyükataman, “MYK üyemiz, değerli dava arkadaşımız Ferhat Çakıroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet; merhumun ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.
MYK Üyemiz, değerli dava arkadaşımız Ferhat Çakıroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.— İsmet Büyükataman (@buyukataman) February 19, 2024
Merhuma Allah'tan rahmet; merhumun ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum.
Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/RWghnHB26c
MHP'DEN AÇIKLAMA
MHP'den yapılan açıklamada da "MYK Üyemiz Sayın Ferhat ÇAKIROĞLU vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz" denildi.
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