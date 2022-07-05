MHP MYK üyesi Şahin Gürz, 'Sarallar' operasyonunda gözaltına alındı

05 Temmuz 2022 Salı, 18:26

İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, İlyas Saral ve eski Beşiktaş yöneticisi Erdal Acar ile birlikte 117 kişi gözaltına alınmıştı.

halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, gözaltına alınan isimler arasında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi olan iç mimar Şahin Gürz de bulunuyor.

Gürz, aynı zamanda Haliç Üniversitesi Rektör Danışmanı olarak da görev yapıyor. 34 yaşındaki Gürz, Küçükyalı Yelken Spor Kulübü Asbaşkanı ve Maltepe Sanayici ve İş adamları Derneği Başkanvekili.

İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar suç örgütüne yönelik yapılan ve 119 kişinin gözaltına alındığı operasyonda bazı ünlüler Emniyet'e çağrılmıştı. Emniyet'e çağırılan ünlü isimler arasında şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, Ertan Petekkaya ve Sinan Engin'in olduğu öğrenilmişti.

