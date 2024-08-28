MHP MYK'de istifa: Aysun Bay, görevinden istifa ettiğini açıkladı
Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Aysun Bay, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Aysun Bay, istifasını sosyal medyadan duyurdu.
Bay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa kararını sağlık sorunları nedeniyle aldığını belirtti. Bay ayrıca Genel Başkan Bahçeli'ye bağlılığını bildirdiğini aktardı.
Bay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Son zamanlarda geçirdiğim sağlık sorunları nedeniyle, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa ediyorum. MHP Genel Merkez ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye Bağlılığımı ve Sadakatimi bildiriyorum. Saygılarımı Sunuyorum."
KAMUOYUNA DUYURU— Prof. Dr. Aysun BAY ???? (@abkarabulut) August 28, 2024
Son zamanlarda geçirdiğim sağlık sorunları nedeniyle, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa ediyorum. MHP Genel Merkez ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye Bağlılığımı ve Sadakatimi bildiriyorum. Saygılarımı Sunuyorum.@E_SemihYalcin…
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