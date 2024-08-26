MHP'li Yönter'den 'züppe' açıklaması: Özgür Özel'e seslendi

MHP'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'züppe' diyen CHP'li Tuncay Özkan'a ilk tepki Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den geldi. Yönter açıklamasında CHP lideri Özgür Özel'e seslendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2024 - 16:35
MHP'li Yönter'den 'züppe' açıklaması: Özgür Özel'e seslendi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, partisi hakkında "gösteriş müptelaları" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı kullandığı “züppe” ifadesine yönelik açıklamalar sürüyor.

MHP'den ilk açıklama, Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den geldi.

Özkan'a tepki gösteren Yönter, "Devletin başına, cumhurun başkanına züppe diyen ağız karanlık ağızdır, hasım güçlerin ambargosu altındadır" dedi.

Yönter, CHP lideri Özgür Özel'e de "Susma, sinme, saklanma, konuş Özgür" çağrısında bulundu. 

İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Devletin başına, cumhurun başkanına züppe diyen ağız karanlık ağızdır, hasım güçlerin ambargosu altındadır, Türkiye’ye ve Türk milletine hakaret etmiştir… Lanetliyorum… Özgür, sen ne diyorsun? Susma, sinme, saklanma, konuş Özgür!"


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