MHP, 'Ömer Halisdemir' kararına el kaldıran iki üyesini partiden attı
Tokat'ın Sulusaray ilçesinin AKP'li belediyesi, ilçedeki caddenin adından 15 Temmuz’un sembol ismi Ömer Halisdemir'i kaldırarak yerine eski belediye başkanının adını verdi ancak karar valilikten döndü. MHP ise belediye meclisinde, karara destek veren iki üyesinin istifasını istedi.
10 Haber'in aktardığına göre MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Tokat’ın Sulusaray ilçesinin belediye meclisinde “Şehit Ömer Halisdemir Caddesi” isminin değiştirilmesi yönünde karar alan 2 meclis üyesinin istifalarının alındığını bildirdi.
Sulusaray Belediyesi ağustos ayı belediye meclis toplantısında, meclis üyelerinin oy çokluğu ile ilçede bulunan Ömer Halisdemir’in isminin bulunduğu caddeye, ilçede 4 dönem belediye başkanlığı yapan Şahin Hasgül’ün isminin verilmesi kararını almıştı. İsmin değiştirilmesi kararı sosyal medyada tepkilere neden olmuş, Tokat Valiliği, Sulusaray Belediye Meclisi’nin aldığı ‘Şehit Ömer Halisdemir Caddesi’ isminin değiştirilmesi kararının iptal edilerek, eski haline getirildiğini açıklamıştı.
İLİŞİKLERİ KESİLDİ
MHP’li Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:
???????”Tokat Sulusaray ilçe belediye meclisinin 15 Temmuz’un kahraman şehidi Astsubay Ömer Halisdemir’in adını taşıyan caddenin isminin değiştirilmesi kararına olumlu oy kullanan 2 meclis üyemizin istifaları alınarak partimizle ilişikleri kesilmiştir.”
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