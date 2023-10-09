Tokat Valiliği 'Şehit Ömer Halisdemir Caddesi' isminin değiştirilmesi kararını iptal etti
Tokat Valiliği, Sulusaray Belediye Meclisi tarafından alınan "Şehit Ömer Halisdemir Caddesi" isminin değiştirilmesi kararını 7 Ekim'de iptal ettiğini duyurdu.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bulunan "Ömer Halisdemir Caddesi"nin ismi, AKP'li belediye tarafından değiştirilmek istendi. Caddeye, ilçede 4 dönem belediye başkanlığı yapan Şahin Hasgül’ün isminin verilmesi kararı meclis üyelerinin oy çokluğu ile alınmıştı.
Ancak karar bazı çevrelerde tepkiye neden oldu. Bunun üzerine Tokat Valiliği devreye girdi. Tokat Valiliği'nden konu hakkında yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde "Şehit Ömer Halisdemir’in ismini kaldırıp Belediye Başkanının ismini verdiler" başlıklı haberlerin yayınlanması üzerine bu açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Sulusaray Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı gündeminin 4. Maddesinde "Şehit Ömer Halisdemir Caddesi" isminin değiştirilmesi kararı görüşülerek Belediye Meclisi’nce oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Ancak Belediye Meclis gündeminin 4. Maddesinde "Şehit Ömer Halisdemir Caddesi" isminin değiştirilmesi kararı Valilik Makamının 07.10.2023 ve 36364 sayılı yazısı ile iptal edilerek eski haline getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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