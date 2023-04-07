MHP Samsun Milletvekili Adayı Prof. Dr. İlyas Topsakal kimdir?

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 11:25

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 11:25

Prof Dr. İlyas Topsakal, MHP Samsun 1. Sıra Milletvekili Adayı oldu. İlyas Topsakal'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

PROF. DR. İLYAS TOPSAKAL KİMDİR?

İlyas Topsakal, 1970 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Samsun İmam Hatip Lisesinde tamamladı ve 1994'te Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine başladı. Kariyerine, 1995 yılında Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak başladı. Türk lehçeleri ile Rus Dilini öğrenmek amacıyla gittiği Rusya ve Kazakistan'da Türk Dünyası Araştırmaları burslusu olarak bulundu. 2000 yılında '' X-XII. Asırlarda İdil Bulgarları ve İslamiyet '' adlı tezle Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı ve burada doktora eğitimi almaya başladı.

2007'de '' Rus Misyoner Kaynaklarına Göre İdil Ural Bölgesi'nde Ortodoks Misyoner Faaliyetleri ve Türkler'' adlı çalışmasıyla doktor unvanını aldı.

2007'de İstanbul İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümünde Dr. Araştırma görevlisi oldu. 2008–2010 yıllarında İngiltere Reading Üniversitesi Tarih Bölümünde 'Rus Misyoner İlminskiy ve Sistemi' konusuyla Post doktorasını tamamladı ve burada bir yıl daha kalarak yüksek lisans ve doktora bölümlerinde seminerler verdi. 2011'de Türkiye'ye geri döndü ve 2012'nin Haziran ayında Sibirya tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla doçentlik unvanını aldı. İstanbul Üniveristesinde Sibirya Tarihi ve Kültürü dersleri başlattı ve 2017 yılının Aralık ayında profesör unvanını aldı.

2018 Ocak ayından itibaren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Türk Tarihi anabilim dalı başkanlığı görevini yürütmekte ve Silivri Cezaevleri İzleme Komitesinde Başkan Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

ÖZEL YAŞAMI

İlyas Topsakal, evli ve iki çocuk babasıdır.