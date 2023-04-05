Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 13:11

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 13:26

Forbes, bu yıl 37'nci kez Milyarderler Listesini yayınladı. Bu listede bazı Türk isimlerde yer alırken listeye göre Türkiye’nin en zengin beşinci insanı İpek Kıraç oldu. Peki, Türkiye'nin beşinci en zengini İpek Kıraç kimdir, nereli, kaç yaşında? İpek Kıraç mesleği ne? İpek Kıraç serveti ne kadar?

İPEK KIRAÇ SERVETİ NE KADAR?

Vehbi Koç'un torunu İş kadını, Sirena Marine AŞ’nin Yönetim Kurulu üyesi ve CEO’su İpek Kıraç 2,9 Milyar Dolar’lık servetiyle Türkiye’nin beşinci, Dünya’nın 1027. en zengin insanı oldu.

İPEK KIRAÇ KİMDİR?

İş kadını, Sirena Marine AŞ’nin Yönetim Kurulu üyesi ve CEO’su İpek Kıraç, Suna Kıraç ile İnan Kıraç’ın kızı ve Vehbi Koç ile Sadberk Koç’un dördüncü torunudur.

İpek Kıraç, 29 Kasım 1984 tarihinde İstanbul, Eminönü'nde doğdu. İpek Kıraç, 2002 yılında Koç Özel Lisesi’nden, 2007 yılında Brown Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2009 yılında başladığı Brown Üniversitesi Halk Sağlığı programında yüksek lisans eğitimine devam ederken, UMass Tıp Fakültesi’nde ALS hastalığı üzerine araştırmalar yürüten Cecil B. Day Laboratuvarı Nöromusküler Araştırmaları’nda görev aldı. Ayrıca Amerikan Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü’nde gerçekleştirdiği stajıyla klinik deneyimi kazandı.

İpek Kıraç, 2012 - 2021 yılları arasında Sirena Marine Denizcilik San. Ticaret A.Ş.’nin CEO’luğunu üstlendi. İpek Kıraç’ın liderliğinde Sirena Marine stratejik bir dönüşüm geçirirken, lüks yelkenli ve motor yatlar sektöründe kendi markasını geliştirip, Türkiye’nin en büyük ilk 500 ihracatçısı arasına girdi. Üretimdeki mükemmeliyet yaklaşımı ve marka bilinirliği Sirena Marine’i savunma sanayi ve otomotiv sektörlerindeki projelerde de tercih edilen bir tedarikçi haline getirdi. Kıraç’ın liderliği altında cirosu 10 yıldan az bir sürede 5 kat büyüyen, kârlılığı ise aynı sürede 20 kat artan şirket, sektöründe küresel bir oyuncuya dönüştü. İpek Kıraç, Sirena Marine’deki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini halen sürdürüyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği’ni de yürütmekte olan İpek Kıraç, 2021 yılında annesi Suna Kıraç’ın ismini taşıyan “Suna’nın Kızları” adında bir eğitim inisiyatifini başlattı. Suna’nın Kızları, disiplinler arası ve bütüncül bir yaklaşımla, kız çocuklarını hayallerini gerçekleştirmeleri yolunda güçlendirecek destekleyici bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyor. Kıraç ayrıca dijital teknolojileri kullanarak ve gönüllü katılımı seferber ederek sokak hayvanlarının refahı üzerine çalışan SemtPati Vakfı’nı kurdu.

İpek Kıraç; Vehbi Koç Vakfı, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş., Amerikan Hastanesi, Zer Merkezi Hizmetler A.Ş., Arçelik Pazarlama A.Ş. ve Setur Servis Turistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyor.

Ayrıca Koç Okulu Yönetim Kurulu Başkanı olan Kıraç, Koç Üniversitesi ve Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Mütevelli Heyet Üyeliği görevlerine devam ediyor.

İpek Kıraç, 2016 yılından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesidir.