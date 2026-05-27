MHP'ye yakın yayın organından dikkat çeken 'Müsavat Dervişoğlu' hamlesi: İBB davasıyla ilişkilendirdiler!

Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesi, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu, yaptığı haberle hedef aldı.

Gazete, Dervişoğlu'nu İBB davası ile ilişkilendirdi.

BAŞLIĞA "MİLYARLIK İHALEDE 'DERVİŞOĞLU' İDDİASI" DEDİLER

Türkgün'ün "İBB dosyasında itirafçının korktuğu isim ifşa oldu: Milyarlık ihalede 'Dervişoğlu' iddiası!" başlıklı haberinde "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dev İBB soruşturmasında, itirafçı Sarp Yalçınkaya’nın 'açıklanırsa ailem çöker' dediği o isme ulaşıldı. İddiaya göre, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Beylikdüzü’ndeki gizli bir yemekte milyarlık hafriyat ihaleleri için aracılık yaptı ve ardından komisyon pazarlığına oturdu" ifadelerine yer aldı.

"GİZEMLİ MUHALEFET LİDERİ..."

Devişoğlu'na suçlamalar yönelten Türkgün'ün haberinde şöyle denildi:

"İBB soruşturması kapsamında 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanan iş insanı Sarp Yalçınkaya’nın, güvenlik endişeleri nedeniyle ismini açıklamaktan kaçındığı ve 'Bu isim ortaya çıkarsa ailem maddi ve manevi olarak yıkılır' sözleriyle tarif ettiği gizemli muhalefet liderinin, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olduğu öne sürüldü.

Yargı kulislerine dayandırılan çarpıcı iddiaya göre Dervişoğlu’nun, Ekrem İmamoğlu’nun yakın çevresiyle, kara para trafiğinin odağında bulunduğu iddia edilen Murat Gülibrahimoğlu’nu Beylikdüzü’ndeki bir restoranda buluşturduğu, burada milyarlarca liralık döküm ihaleleri için aracılık yaptığı ve sonrasında komisyon pazarlığı yürüttüğü ileri sürüldü."

İşte Türkgün'ün Dervişoğlu'nu hedef aldığı o haberi...