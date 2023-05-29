MHP’de, seçim 'Yükselen değer Türk milliyetçiliği' yorumlarıyla değerlendirildi

Yayınlanma: 29.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 29.05.2023 - 04:00

Sandıkların kapanmasının ardından MHP Genel Merkezi’nin önüne gelen çok sayıda yurttaş, bozkurt işareti ve “üç hilalli” bayraklar ile “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” sloganları attı. MHP’de “bundan sonraki süreçte 6’lı masanın dağılacağı” iddialarında bulunuldu.

Bahçeli, seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından kameraların karşısına geçti. Parti genel merkezine kurulan kürsüye gelişi sırasında partililer slogan atmaya başlayınca, Bahçeli’nin eliyle seçmenlerini susturması dikkat çekti.

Bahçeli, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

SAYGI DUYULMALI: Türk milleti bugün tarih yazmış; muteber geleceğine tertemiz iradesiyle sahip çıkmıştır. Tezahür eden milli iradeye herkes ve her kesim asgari ölçülerde saygı duymalıdır.





Türk milleti bugün tarih yazmış; muteber geleceğine tertemiz iradesiyle sahip çıkmıştır. Tezahür eden milli iradeye herkes ve her kesim asgari ölçülerde saygı duymalıdır. DEMOKRASI FETHİ: İstanbul’un fethinin bir gün öncesinde, aziz milletimiz bu defa parlak bir demokrasi fethiyle egemenlik haklarını ve tarihi mirasını güçlü şekilde kucaklamıştır. Dünya birleşmiş ve karşımıza geçmiş ancak Türk milletine sökmemiştir.





İstanbul’un fethinin bir gün öncesinde, aziz milletimiz bu defa parlak bir demokrasi fethiyle egemenlik haklarını ve tarihi mirasını güçlü şekilde kucaklamıştır. Dünya birleşmiş ve karşımıza geçmiş ancak Türk milletine sökmemiştir. AYDINLIĞINI KORUDU: Bu tablo gurur verici bir demokratik asaletin, tarih boyunca yüksek mücadelelerle elde edilmiş tam bağımsızlık onurunun ikamesi olmayan kazanımı olarak tarihe geçmiştir. 28 Mayıs cumhurbaşkanı seçiminde küresel kuşatma yarılmış, Türkiye kutup yıldızını andıran aydınlığını korumuştur.





Bu tablo gurur verici bir demokratik asaletin, tarih boyunca yüksek mücadelelerle elde edilmiş tam bağımsızlık onurunun ikamesi olmayan kazanımı olarak tarihe geçmiştir. 28 Mayıs cumhurbaşkanı seçiminde küresel kuşatma yarılmış, Türkiye kutup yıldızını andıran aydınlığını korumuştur. 85 MİLYON KAZANDI: Bugün 85 milyon Türk vatandaşı kazanmıştır. Bugün mazlumlar, milli birlik ve kardeşliği kalbinde bayraklaştırmış herkes kazanmıştır.

‘İNŞALLAH TÜRKİYE DEĞİŞMEZ’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Beştepe’de düzenlenen programa davet ettiğini belirten Bahçeli, “O toplantıya katılacağım. 28 Mayıs fetih öncesi bir tarih olarak fethin önemi ne ise siyasete de o önemi kazandıracaktır. Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, her şey değişecektir, inşallah Türkiye değişmez” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kazanacağız” sözleri üzerine de Bahçeli, “En doğal hakkıdır. Adaydır” demekle yetindi.